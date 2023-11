Magdalena Ogórek broni MILIARDÓW DLA TVP, dyskutując z posłanką Nowej Lewicy: "Znajdźcie więcej. Życzę wam tego"

AnnaA 25 min. temu zgłoś do moderacji 5 29 Odpowiedz

Przed wyborami Tusk zadeklarował KO jako partie o podlozu lewicowym. Zaglosowaly na niego kobiety, ktore sa za zabijaniem dzieci. Teraz sie okazuje, ze nie jest juz tak za aborcja. Lewica chce poddac pod glosowanie swoje ustawy, ale one przepadna i wyjdzie szydlo z worka. Tusk Was kolejny raz oszukal. Przez to, ze PiS nie ma wiekszosci zablokowano na 4 lata dobra polityke rozwojowa. Za rok, wszystkim ta obecna koalicja wyjdzie bokiem. Zobaczycie bedziecie plakac za PiSem. Tusk to opcja niemiecka, oni tu sa dla dobra Niemców nie Polaków.