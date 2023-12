Magdalena Ogórek komentuje plotki o ZWOLNIENIU z TVP! Zwróciła się do dziennikarzy

Od ogłoszenia wyników wyborów w mediach dużo pisze się o TVP i jej dziennikarzach. Wszyscy zastanawiają się, jak po dojściu do władzy opozycji będzie wyglądać sytuacja gwiazd stacji . Wiadomo już, że z piastowanym przez ostatnie lata stanowiskiem kierownika redakcji "Wiadomości" na własne życzenie pożegnała się Danuta Holecka . W kuluarach coraz głośniej rozbrzmiewają słuchy o rychłych zwolnieniach kilku innych gwiazd związanych z publicznym nadawcą, w tym między innymi Magdaleny Ogórek .

Magdalena Ogórek zabiera głos w sprawie krążących plotek o jej zwolnieniu z TVP

Ostatnią deską ratunkową Ogórek jest póki co Telewizja Polska i program "Plan dnia" emitowany w TVP Info od poniedziałku do czwartku o godz. 9:40, który trafił do ramówki na początku maja ubiegłego roku. Początkowo jedyną gospodynią była Magdalena, z czasem niektóre wydania zaczęła prowadzić Ewa Bugała. Ostatni raz jak dotąd Ogórek w "Planie dnia" pojawiła się 4 grudnia, natomiast "Minęła 20" prowadziła jeszcze w zeszłą niedzielę.