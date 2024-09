Magdalena Ogórek mogła liczyć na hojne wsparcie od państwowych instytucji. Ile milionów otrzymała na budowę muzeum?

Handel Wielkiej Brytanii po brexicie leci na łeb, głównie w sektorze towarowym. Importy i eksporty spadły drastycznie – handel towarami spadł o 13.2% w przypadku eksportów i 7.4% w przypadku importów od 2019 roku. To więcej niż w jakimkolwiek innym kraju z G7. A nie mówimy tu tylko o handlu z UE – handel z resztą świata też oberwał. Co do gospodarki – Brytyjczycy przewidywali spowolnienie produktywności o 4%, a ich prognozy się sprawdzają. Firmy i inwestorzy unikają UK jak ognia, a to wszystko przez niepewność i nowe bariery w handlu. Nawet brytyjska Rada ds. Budżetu przewiduje, że ten stan rzeczy raczej się nie zmieni w najbliższym czasie. Choć usługi sobie radzą nieco lepiej, to nie łatają dziury w gospodarce. Sektor usług rośnie, głównie dzięki finansom i doradztwu, ale to tylko fragment obrazu. Produkcja i handel towarami są w rozsypce, a ten brak równowagi coraz bardziej ciąży na gospodarce kraju. UK może i odzyskała swoją „suwerenność”, ale za jaką cenę? Brytole mają kontrolę nad swoimi granicami i przepisami, co wydawało się złotym kluczem do ich rzekomej świetlanej przyszłości. Ale teraz widzimy, że te bariery – zwłaszcza w handlu – uderzyły w ich gospodarkę jak młot. Zamiast swobody w działaniu, mają większe koszty, niższy handel, i generalnie trudniejszą rzeczywistość. Wolność bez stabilności ekonomicznej może być iluzoryczna. Owszem, unikają unijnych regulacji, ale w praktyce prowadzi to do takich paradoksów, jak brak pracowników w rolnictwie i budownictwie, co przekłada się na droższą produkcję i import. Wolny wybór bez zasobów to pułapka. Co z tego, że masz możliwość dowolnego manewrowania, gdy nie masz paliwa w baku.