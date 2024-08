Magdalena Ogórek relacjonuje wypad na Dolny Śląsk, chwaląc się SMUKŁĄ sylwetką w bikini: "Kto rano wstaje..."

Prezenterka bez wątpienia nie może narzekać na brak zainteresowania. Jakiś czas temu zdradziła, że zaproszono ją do pracy w programie "Polityka na deser". Co ciekawe, sama zainteresowania nie tęskni chyba za pracą w telewizji. Zamiast tego skupia się na karierze pisarki - w przygotowaniu jest już jej trzecie "dzieło", w którym poprowadziła prywatne śledztwo tropiące niemiecką grabież dzieł sztuki z okupowanych ziem Rzeczypospolitej.

Tymczasem sierpniowy upał skłonił celebrytkę do spontanicznej wyprawy poza Warszawę. We wtorek niegdysiejsza gwiazda TVP spakowała torbę i udała się w podróż w nieznanym sobie kierunku. Los pokierował ją na Dolny Śląsk, a dokładniej do miejscowości Niemcza położonej nad rzeką Ślęzą, gdzie zatrzymała się w urokliwym pensjonacie.