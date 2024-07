Magdalena Ogórek opuszcza hotel z torebką za 12 tysięcy złotych, po czym odjeżdża BMW za ĆWIERĆ MILIONA (ZDJĘCIA)

Magdalena Ogórek stawiała pierwsze kroki w show-biznesie ponad dwie dekady temu. Na początku lat dwutysięcznych próbowała swoich sił jako aktorka i modelka , lecz nie doczekała się większych sukcesów. Za prawdziwy przełom w jej karierze uznaje się 2015 rok, kiedy to Ogórek wystartowała w wyborach prezydenckich z poparciem SLD. Choć próba podboju sceny politycznej również zakończyła się fiaskiem, zapewniła Magdalenie spory rozgłos. Wkrótce widzowie TVP Info mogli podziwiać złotowłosą osobowość medialną w roli prezenterki. 45-latka była gospodynią programów "W tyle wizji", "O co chodzi?" czy "W kontrze".

Gdy w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych władzę w kraju przejął nowy rząd, Telewizję Polską ogarnęła rewolucja . Jej głównym efektem było zakończenie współpracy z większością dotychczasowych prezenterów, m.in. z Magdaleną Ogórek. Od tamtej pory 45-latka rzadko pojawia się w mediach . Kilka miesięcy temu przyznała, że nie zadecydowała jeszcze, czy powróci do pracy przed kamerą i "potrzebuje spokoju".

Ostatnio dawno niewidziana Magdalena Ogórek znalazła się "pod ostrzałem" stołecznych paparazzi. Byłą gwiazdę TVP sfotografowano, gdy maszerowała do swojego śnieżnobiałego BMW serii 2 Gran Coupe, wartego około ćwierć miliona złotych. 45-latka miała na sobie pomarańczowy T-Shirt i obcisłe jeansy z dziurami. Codzienny "look" dopełniły czerwone pantofle Miu Miu za kilka tysięcy złotych oraz różowa torebka Dolce & Gabbana, której zakup to wydatek rzędu 12 tysięcy złotych.