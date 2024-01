Eksgwiazda TVP Magdalena Ogórek drepcze do swojego auta za ćwierć miliona, wywijając torebką za 7 tysięcy (ZDJĘCIA)

Rzymskie wakacje Magdy dobiegły już końca. Dziennikarka zdążyła już wrócić do stolicy i wystąpić w ulicznej "sesji", którą zafundował jej we wtorek paparazzo. Prezenterka, która przykłada wielką wagę do swojego wyglądu, jak zwykle prezentowała się bez zarzutu: do szarego płaszcza Max Mary za 8 tysięcy złotych 44-latka dopasowała czarny sweter, spodnie-rurki i czarne trapery. Dopełnieniem zimowego "looku" była torebka Dolce & Gabbana warta 7 tysięcy złotych. Magdalena przemaszerowała żwawym krokiem do swojego bmw za ćwierć miliona złotych po czym odjechała przed siebie.