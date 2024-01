Magdalena Ogórek POWRÓCIŁA po przerwie na Instagram. Wyleciała z kraju. "Sprawdziłam, czy wszystko na swoim miejscu" (FOTO)

Magdalena Ogórek nadaje z Rzymu

Wszystko wskazuje na to, że ułaskawiona w grudniu przez prezydenta Magdalena Ogórek nie zamierza w najbliższym czasie szukać pracy w mediach. Była gwiazda Telewizji Polskiej wróciła jednak po krótkiej przerwie do mediów społecznościowych i pochwaliła się fanom, co ciekawego u niej słychać. Wszystko wskazuje na to, że 44-latka postanowiła nieco odpocząć od polskiego podwórka i wyleciała do stolicy Włoch.