Magdalena Ogórek nie wróci już do pracy w mediach? Zabrała głos i postawiła sprawę jasno

Monad 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 13 Odpowiedz

Wcale się jej nie dziwię , to kobieta wykształcona z rozległą wiedzą , elokwentna , ma z pewnością swoje konkretne plany, jest niezależna . A to nie to samo co Olejnik , która bez swoich zaprzyjaźnionych prywatnych mediów , tam jako główny hejter , jest nikim ! 😏😂