Magdalena Ogórek zapytana o POWRÓT do mediów. Wymownie odpowiedziała: "Mam za sobą kilka lat przeżyć..."

Wstyd :( 36 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Tyle, ile on nakradła z tych mediów publicznych (bo to nie jest zarabianie), to jest obrazą dla stałych pracowników tych regionalnych stacji radiowych, telewizyjnych... Oni kilka tysięcy od lat, a on kilkaset w kilka miesięcy :(( Wstyd, wstyd...