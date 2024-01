Ułaskawiona przez prezydenta Magdalena Ogórek zmierza z 18-letnią córką na zakupy do sklepu rybnego, dzierżąc torbę za 5 TYSIĘCY (ZDJĘCIA)

Była kandydatka na urząd prezydenta, w przeciwieństwie do swoich byłych kolegów z redakcji, nie podjęła (przynajmniej na tę chwilę) starań o przejście do bijącej właśnie rekordy popularności TV Republiki. Wykorzystała więc większą lukę w grafiku, by załatwić kilka przyziemnych spraw. Jedną z nich były zakupy w sklepie rybnym, do którego skierowała swoje kroki z córką Magdą. Nastolatka kilka miesięcy temu osiągnęła już wiek pełnoletni.