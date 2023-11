Pozbawiona makijażu Magdalena Ogórek parkuje NA ZAKAZIE wartą ćwierć miliona "białą strzałę" (ZDJĘCIA)

ardf 26 min. temu zgłoś do moderacji 81 5 Odpowiedz

Madzia napisała na swoich mediach społecznościowych, że kupuje pieczywo w tej samej piekarni, co Szymon Hołownia i to bardzo sympatyczny człowiek. Kobieta już zaczyna się podlizywać nowej władzy. Pracowała dla Kwaśniewskiego, kiedy był prezydentek, potem startowała była kandydatką lewicy na prezydenta. Jak PiS doszedł do władzy, to stała się prawicowa i pobożna. Za niedługo zostanie rzeczniczką Hołowni