Magdalena Ogórek odpowiada na krytykę Roberta Kozyry: "Szkoda, że nie ma własnych osiągnięć i musi promować się na MOIM NAZWISKU"

halooo Pudel, nie usuwaj tego proszę. Pomóżcie nagłośnić sprawę potrójnego zabójstwa na A1, gdzie rodzina (rodzice i chłopczyk-5cioletni Oliwer) spłoneła żywcem a sprawca - syn, mający rodzinę w łódzkiej policji, jest kryty. Wuj, to wysoko postawiony policjant, ojciec to znany hurtownik w Łodzi. Sprawę nagłaśnia wykop i tablica-rejestracyjna, mam nadzieję, że temat będzie grzany przez magazyny śledcze. Beemiarz EL9V118 gnał 300km/h i uderzył w KIę wracająca z wakacji, bezpośrednio po wypadku wymyslił wersję, że to Kia miała wypadek i uderzyła w niego (!) Świadkowie twierdzą, że nie pomagał z kumplami ratować rodziny a jedynie dyskutowali i ustalali wersję. Kilka dni potem Sebastian M. (sprawca) na fb juz szukał nowego sportowego samochodu, nie przejmujac się, że właśnie zabił tych młodych ludzi. W weekend pilnie pracował, by zacierać ślady w internecie, usuwał zdjęcia, zapadł się pod ziemię. Policja stwierdziła, że BMW nie brało udziału w tym wypadku, zwalając niebezposrednio odpowiedzialność na rodzinę. Pudel, pomóż to nagłośnić. Sprawa jest bardzo poważna, w tym samochodzie mógł jechac każdy z nas. Jeśli sprawa ucichnie, to znaczy, że każdej sprawie można w tym kraju ukręcić łeb. Dawajcie ta copypaste pod innymi postami. Piszcie maile w tej sprawie do TVN uwaga, Polsat news, okopress. Maile do kontaktu mają publicznie dostępne.Zasypmy ich!