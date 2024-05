Magdalena Ogórek pokazała się bez filtrów i MAKIJAŻU (FOTO)

Magdalena Ogórek zrobiła całkiem sporą karierę w polskim show-biznesie. Zanim jednak zyskała swój wysoki status, to próbowała swoich sił w modelingu i w konkursach piękności. To jednak nie koniec, bowiem pojawiła się również w kilku serialach. Jakby tego tego było mało, to startowała nawet w wyborach prezydenckich z poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ostatecznie jednak jej "kariera polityczna" szybko upadła.