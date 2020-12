Magdalena Ogórek skrytykowana przez dziennikarkę: "BOTOKS i torebki za tysiące z publicznych pieniędzy"

I TYLE 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

NIE ZNAM BLANKI NIE ZNAM OGÓREK ALE TO WIEM ZE KTO BY TO NIE BYŁ A MÓWIŁ PRAWDĘ O SYTUACJI W POLSCE TEN BĘDZIE WROGIEM OPOZYCJI . CO DO UBIORÓW ZNALEM TAKA PANIĄ Z NOWEGO SĄCZA CO TO GDY DOSTAŁA WYPŁATE ZWIEDZAŁA TAKSÓWKĄ POLSKIE MIASTA UBIERAĆ TEŻ SIĘ ŁADNIE LUBIŁA A DO PIERWSZEGO PRZYMIERAŁA GŁODEM . W TYM PRZYPADKU NA PEWNO TAK NIE MA ALE TOREBKA O NICZYM JESZCZE NIE SWIADCZY A MOZE TA PANI MAŁGOSIA NIE W BOTOKSIE SIĘ LUBUJE ALE ZWYKLYM KREMIE POLSKIM .