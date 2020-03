Magdalena Ogórek broni swoich drogich torebek: "Nie rozumiem, dlaczego tak bardzo zwraca się na to uwagę. Pracuję całe życie"

ada 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ojej Ogórek nie rozumie o co chodzi..a wiec tak -zaprzecza pani sama sobie wielokrotnie w tej jeden wypowiedzi...po 2 -chodzi o proznosc -wie Pani co to jest ? jedni kupia torebke za kilkadziesiat tys zeby sie pokazac ,inni po cichu przeznaczą na pomoc dzieciom czy zwierzakom,a po 3 - z tą"pracą "to niech pani nie zartuje ;-)