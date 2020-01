Magdalena Ogórek w długim futerku i z torebką Miu Miu za 4 tysiące złotych pozdrawia paparazzi

Historia Magdaleny Ogórek to z pewnością scenariusz na dobry film. Jakiego gatunku? To jednak zależy, jak spojrzy się na jej publiczne poczynania. A trochę ich przecież było. Pochodząca z Rybnika doktor nauk humanistycznych dwoiła się i troiła, by zaistnieć. Zaczynała od występów w serialach i konkursach miss, a skończyła na pamiętnym udziale w wyborach prezydenckich z ramienia SLD.