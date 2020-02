Roman Giertych do Magdaleny Ogórek: "Niech sobie pani kupuje najdroższe torebki, ale nie za PIENIĄDZE PODATNIKÓW"

Przez ostatnie kilka dni Telewizja Polska utrzymuje stan ofensywy po tym, jak powszechne oburzenie wywołała przyjęta przez Sejm nowelizacja Ustawy o Radiofonii i Telewizji, według której państwowe media mają otrzymać prawie 2 miliardy złotych odszkodowania za "straty abonamentowe" . Jedyną nadzieją opozycji, która nadal liczy, że pieniądze te uda się przeznaczyć na wsparcie polskiej medycyny, a w szczególności onkologii, stał się więc Andrzej Duda, który zmiany może zawetować. Mało który polityk łudzi się jednak, że prezydent postanowi sprzeciwić się partii, która wyniosła go na szczyt.

Zaistniałą sytuację postanowił skomentować rzecznik głowy państwa, Błażej Spychalski , twierdząc, że krytyka przyjętej ustawy jest bezzasadna, a słowa krytyki, do których posuwają się niektórzy politycy, to przejaw "zwykłego chamstwa" .

Na reakcję Romana Giertycha nie trzeba było długo czekać. Adwokat wystosował we wtorkowy wieczór tweeta wbijającego szpilę nie tylko samemu Prezydentowi, ale też najpopularniejszym twarzom TVP - Magdalenie Ogórek i Danucie Holeckiej .

Rzecznik Prezydenta Andrzeja Dudy nazwał "chamstwem" chęć wyrwania pieniędzy z TVP na rzecz chorych na raka. Chyba jednak prezydentowi nie pozwolą zawetować. Zadowolenie pań Holeckiej i Ogórek z nowych torebek jest ważniejsze dla Jarosława Kaczyńskiego niż interes Prezydenta Andrzeja. A o chorych to oni wszyscy myślą to samo, co Lichocka - czytamy na twitterowym profilu Romana Giertycha.