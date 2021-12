Magdalena Ogórek wróciła do pracy po koronawirusie! Od razu pochwaliła się torebką za prawie... 10 tysięcy. Tęskniliście? (ZDJĘCIA)

Pod koniec listopada Magdalena Ogórek za pośrednictwem Twittera poinformowała fanów o zakażeniu koronawirusem. W swoim wpisie gwiazda TVP poprosiła fanów o modlitwę i zaapelowała o cierpliwość do wszystkich oczekujących na egzemplarz jej najnowszej książki z autografem. Jak wtedy przyznała, każde wyjście z łóżka i wypisanie dedykacji w obliczu choroby było dla niej niczym "mała wyprawa na Mont Blanc".

Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym tygodniu flagowy duet TVP Info ponownie będzie można podziwiać na antenie. Jak się bowiem okazuje, Magdalena Ogórek zdążyła już wrócić do pełni sił i zregenerowana po chorobie ruszyła do pracy.