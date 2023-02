Magdalena Ogórek wymijająco o postępach córki na Oxfordzie: "Często dumne serce matki chce się z czymś wyrwać" (WIDEO)

Ponczek 🍩🍩 18 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Tak czy owak dlaczego nie posłała córeczki do szkoły letniej, do Torunia, do jej idola Tadzia, tylko wysłała ją na ten zgniły zachód, gdzie można dokonać aborcji na życzenie, gdzie LGBT mogą rejestrować związki, gdzie nikt nie królują katolickie wartości ma równi z prawem świeckim, a katolicy nie mają specjalnych przywilejów, gdzie kościółki przemienia się w sale gimnastyczne i restauracje? Cały czas jedziecie na ten zły zachód, wręcz straszycie nim z ekranów, a dzieci tam posyłacie? Na te zepsute uczelnie? Hipokryzja typowa dla wszystkich komuszych dyktatur w zacofanych krajach. Zawsze tak jest, że aparatczycy psioczą na zachodnią cywilizację, obnoszą się ze swoimi godłami i pseudo-wartościami, a jednocześnie dzieci na zachód wysyłają do szkół i sami też gniazdka sobie tam wiją. To my tu mamy siedzieć w kato-błotku ciemnym i hołdować zabobonom, to dla nas te komunały z tv lecą, a oni wio, w świat i śmieją się ze swoich wyznawców, na pokładach luksusowych samolotów i jachtów... Oczywiście na zachodzie, gdzieżby indziej 😆👌