Magdalena Ogórek pochwaliła się sukcesami 17-letniej córki na OXFORDZIE. Przemilczała jedną ważną kwestię...

Kokoko 6 min. temu

Lol, czy to Oxford, czy Cambridge, działa to tak samo. Ludzi przyciąga prestiż uniwersytetu, chcą mieć w swoim cv cokolwiek z Oxbridge. Nawet pełnopłatny letni kurs, który każdy kończy, bo najczęściej uczy się tu ogólnych rzeczy lub kompetencji miękkich. Albo języka angielskiego. Wiele jest takich "koledży", które de facto koledżami nie są, a są po prostu instytucjami oferującymi kursy letnie, mającymi w nazwie "college". Lol lol. To jest dokładnie Vanity Fair.