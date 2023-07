Magdalena Ogórek zachwycała się polityką rządu w TVP. Student obecny na widowni podsumował ją jednym zdaniem. Mówi, jak ZAREAGOWAŁA

Student ze Śląska podsumował słowa Magdaleny Ogórek jednym zdaniem

Jeśli dobrze pamiętam, to pani Magdalena Ogórek pochwaliła Kartę Dużej Rodziny i to, że spółki skarbu państwa wprowadzają specjalne zniżki dla rodzin, ale zostało to wprowadzone dzięki rządom Platformy Obywatelskiej - powiedział student Arkadiusz Nakielski w programie "Arena poglądów".