Magdalena Ogórek zdradziła, że już SPAKOWAŁA WALIZKI. Zaskoczeni?

sylwia przed chwilą

Tacy to są ludzie, umęczyli nas, wykorzystali, a teraz zwiewają w luksusy, bo sobie naszą kasę rozdali. Im wstyd nie będzie, a my się czujemy zażenowani nawet tylko o nich czytając. Dlatego należy doprowadzić do ich osądzenia i dać szansę sądowi na ich ukaranie. Jak zatwardziałych przestępców, bo nie ma co liczyć na ich zasoby moralne.