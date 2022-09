Magdalena Pieczonka enigmatycznie o feralnym makijażu Blanki Lipińskiej: "Wyszła ode mnie zadowolona. Gdzieś po drodze coś się stało..." (WIDEO)

Kwietniowa premiera "365 dni. Ten dzień" odbiła się wówczas w polskich mediach szerokim echem. Jednakże bardziej aniżeli o samej erotycznej produkcji, dyskutowano o prezencji Blanki Lipińskiej. Internauci zwrócili uwagę na to, że jej twarz wyglądała na wyjątkowo napuchniętą. Ten fakt zauważyła także sama celebrytka.

Za makijaż Blani tego dnia odpowiedzialna była Magdalena Pieczkonka. Ulubiona makijażystka gwiazd przekonywała przed kilkoma miesiącami, że to, jak wyglądała tego wieczoru Lipińska, zaskoczyło również ją.

Podczas ostatniej premiery poradnika Magdy temat nieudanego makijażu powrócił. Pieczonka na zadane przez reportera Pudelka pytanie, co poszło nie tak, odpowiedziała:

Nie wiem. Wiem, jak wyglądała, jak wyszła ode mnie. Ja się trzymam tego, co widziałam, jak wychodziła.

Widziałam, co było przy pierwszej premierze książki, gdzie miała bardzo dużo "och, ach" i była komplementowana. Nie wiem, co się stało, wyglądała zupełnie inaczej. (...) Miała inną fryzurę, była zabudowana... - mówiła i pokazywała na okolice szyi, nawiązując do sukienki Lipińskiej.