Magdalena Pieczonka tłumaczy się z FATALNEGO MAKIJAŻU Blanki Lipińskiej: "Nie zrobiłam NIC ZŁEGO"

Miesiąc temu odbyła się premiera drugiej części filmu na podstawie powieści Blanki Lipińskiej pt. "365 dni: Ten dzień". Celebrytka od dawna szykowała się do tego wydarzenia i zorganizowała nawet specjalną imprezę z udziałem celebrytów. Od rana relacjonowała na Instastories przygotowania - prezentowała kreację od duetu Paprocki&Brzozowski oraz pokazywała, jak powstają jej fryzura i makijaż na wieczór.

No, Pieczonka z mejkapem to się nie popisała ; Wystarczy, że makijażysta będzie kierował się zasadą: po pierwsze - nie szkodzić. Tutaj makijażystka zaszkodziła bardzo; Blanka ma najgorszy makijaż na tej imprezie - pisali w komentarzach internauci.

Teraz do sprawy odniosła się Magdalena Pieczonka. W rozmowie z Jastrząb Post makijażystka zapewnia, że zrobiła taki makijaż jak zawsze i zrzuca winę na oświetlenie na imprezie.

Ja u siebie wrzuciłam filmik, jak Blanka wyglądała, wychodząc ode mnie. Na światło nie mam wpływu . Blankę malowałam wiele razy na ścianki i zawsze było dobrze. Nic nie zmieniłam (...). Często to może być też światło, na które nie mamy wpływu - przekonuje.

W rozmowie pojawiła się też sugestia dziennikarki, że może to Lipińska zepsuła makijaż.

Nawet nie pytałam Blanki, czy coś dokładała. Byłam zaskoczona, jak zobaczyłam zdjęcia, bo się nie spodziewałam tak totalnej zmiany całego image'u, bo wyglądało to zupełnie inaczej. Jest to też na pewno dla mnie na przyszłość jakaś nauczka, żeby wiedzieć, jaki będzie efekt finalny, jeśli chodzi o całość. Mogą sobie o mnie pisać, bo ja wiem, co ja zrobiłam. Nie zrobiłam nic złego - zarzeka się Pieczonka.