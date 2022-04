Tak zmieniała się Blanka Lipińska: Od pociesznej brunetki do blond entuzjastki medycyny estetycznej (ZDJĘCIA)

Majster 1 godz. temu zgłoś do moderacji 123 42 Odpowiedz

Czy ludzie zrozumieją w końcu, że twarz na zdjęciach z telefonu będzie się różnić od tych wykonanych obiektywem aparatu? Ogniskowa obu tych aparatów jest zupełnie inna. Zdjęcia z wydarzeń są wykonywane na długiej ogniskowej i taki obraz jest zbliżony do tego co widzi ludzkie oko. Zdjęcia z telefonu, zrobione z bliska zniekształcają twarz. Nos jest większy w stosunku do pozostałych elementów twarzy. Jeszcze inaczej wygląda twarz gdy nałoży się do tego wszystkiego filtr. Tym sposobem otrzymujemy... zupełnie inną osobę.