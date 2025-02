Internautki nie poznają pomalowanej Małgorzaty Rozenek

Internauci o Małgorzacie Rozenek w makijażu: "Z trudem rozpoznałam, że to pani Rozenek"

Współpracując z uznanymi wizażystkami, takimi jak Magdalena Pieczonka, Gosia podkreśla swoje przeobrażenia, co prowadzi do licznych spekulacji o operacjach plastycznych, choć szczegóły zmian pozostają w dużej mierze znane jedynie jej samej. Gwiazda rzadko reaguje na komentarze i analizy ekspertów na temat jej twarzy. Zapewne przemilczy sprawę i tym razem.

Na nagraniu widzimy, jak "Perfekcyjna" otrzymuje od Pieczonki lusterko i analizuje, co zadziało się z jej twarzą. Efekt? Klientka zachwycona. I choć wiele fanek makijażystki, chwaliło jej pracę, kilka pań skrytykowało to, co zobaczyły:

Piękny makijaż, ale z trudem poznałam, że to pani Rozenek; One wszystkie są do siebie teraz podobne; Przecież jesteście niemalże identyczne, wygląda to dramatycznie źle i przykro; Mało naturalnie - można przeczytać.