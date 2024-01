Magdalena Schejbal gościła w "DD TVN" z 12-letnią córką. Aniela zagrała w "Akademii Pana Kleksa"! Podobna do mamy?

Magdalena Schejbal z córką w "Dzień Dobry TVN". 12-letnia Aniela zaliczyła aktorski debiut

Magdalena Schejbal o debiucie córki. 12-letnia Aniela planuje zostać aktorką?

W pewnym momencie rozmowy Dorota Wellman zwróciła się do Magdaleny Schejbal. Gospodyni "DD TVN" przypomniała, że ta sama jest dzieckiem znanego aktorka, Jerzego Schejbala, który niegdyś przyznał, iż nigdy nie zachęcał do pójścia w jego ślady. Schejbal na kanapie porannego show wyznała, że nie zachęcała córki do aktorstwa, a zarazem nie odradzała jej tego. Aktorka zapewniła, że jak na razie nie ma planów, by szlifować aktorskie umiejętności córki.

Myślę, że i dla mnie i dla Anielki, udział w tym filmie to raczej pomysł na jakąś przygodę, na zobaczenie, jak to jest. Bardzo tego chciała, zależało jej na tym. Przeszła przez casting. (...) Ale nie ma ciśnienia ani pomysłu, żeby dzieci w to pchać. Nie ma kółek teatralnych - powiedziała w "DD TVN".

Wcześniej Aniela chodziła do szkoły muzycznej, nie bardzo po trzech latach ta historia jej odpowiadała. (...) Szkoła baletowa to też był Anielki pomysł. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać potrzeb dzieci i iść za ich głosem, bo nasze pasje i nasze pomysły na to, co chcemy robić, to jest nasze. A to, co dzieci, to dzieci - stwierdziła Schejbal.