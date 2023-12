Ewa Gawryluk wystąpiła w programie kulinarnym z dorosłą córką. 23-letnia Maria jest fanką MROCZNEGO stylu (ZDJĘCIA)

Choć showbiznesowe realia często nie sprzyjają tworzeniu trwałych związków, w świecie show biznesu nie brakuje par z wyjątkowo długim stażem. Właśnie do tej grupy jeszcze do niedawna należeli Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk . Aktorzy znani m.in. z serialu "Na Wspólnej" byli małżeństwem przez 22 lata, jak ognia unikali skandali i uchodzili za wyjątkowo zgrany duet. Dla wielu informacja o rozstaniu pary mogła więc być niemałym zaskoczeniem. Gawryluk i Błaszczyk poinformowali o rozpadzie małżeństwa w 2021 roku za pośrednictwem oświadczenia, które ukazało się w "Dzień Dobry TVN". Aktorzy zapewnili w nim, że rozeszli się w zgodzie i dobrych relacjach. Przy okazji zapowiedzieli też, iż nie mają zamiaru publicznie opowiadać o kulisach zakończenia wieloletniej relacji.

Gawryluk i Błaszczyk doczekali się razem córki Marii, która dziś jest już dorosłą kobietą. 23-latka na co dzień unika raczej medialnego rozgłosu i jak na razie nie planuje iść w ślady rodziców. Niedawno miała jednak okazję wystąpić z telewizyjnym programie u boku znanej mamy. Na początku grudnia Ewa Gawryluk poinformowała na Instagramie, że wraz z córką zostały zaproszone do wzięcia udziału w kulinarnym show, "Restauracja z gwiazdami". Jak możemy przeczytać na stronie TVN, w programie, którego odcinki zostaną wyemitowane 19 i 20 grudnia, gwiazdy i ich pociechy podzielą się z widzami przepisami na ulubione świąteczne przysmaki, a wszystko to pod okiem Magdy Gessler oraz jej własnych latorośli, Lary i Tadeusza.