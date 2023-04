Córka Ewy Gawryluk żali się na hejt: "Czytałam o sobie różne rzeczy, że NIE WYGLĄDAM TAK DOBRZE JAK MAMA"

Maria Błaszczyk jest córką pary popularnych aktorów, Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka. Jakiś czas temu podzieliła się w mediach swoją pasją, za co została mocno skrytykowana. Teraz w cyklu "Jacy rodzice, takie dzieci?" opowiedziała Aleksandrze Czajkowskiej o zamiłowaniu do charakteryzacji, relacjach z matką oraz sile hejtu.

Maria Błaszczyk o dzieciństwie

Maria Błaszczyk opowiedziała w wywiadzie, jak wyglądało jej dzieciństwo. I choć było inne niż jej rówieśników, nie widziała w tym nic dziwnego. Dla niej było to zupełnie naturalne, że większość czasu spędzała na planach zdjęciowych i w teatrze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Sylwia Bomba zdradza, że jej córka marzy o karierze w show biznesie

Problemy zaczęły się, gdy miała jakieś 12-13 lat. Maria Błaszczyk już wtedy świetnie korzystała z komputera i często natrafiała na artykuły o sobie – była porównywana do matki, krytykowano ją za "dziwne" hobby - dziewczyna zajmuje się charakteryzacją. Negatywne komentarze miały wtedy na nią ogromny wpływ.

Ludzie lubią komentować, często negatywnie. Najbardziej to odczułam w wieku 12-13 lat, kiedy moje zdjęcia pojawiały się w różnych tekstach, a ja potrafiłam już obsługiwać komputer. Czytałam o sobie różne rzeczy np., że nie wyglądam tak dobrze jak mama, że mam dziwne hobby i właśnie to najbardziej na mnie wpływało – powiedziała Aleksandrze Czajkowskiej.

Maria Błaszczyk przyznaje, że te wszystkie negatywne komentarze miały wtedy na nią ogromny wpływ. Dojrzewała, dopiero kształtowała się jej emocjonalność i postrzeganie własnej osoby. Teraz wciąż nie jest jej łatwo, choć przyznaje, że już trochę lepiej radzi sobie z hejtem.

Na pewno jest łatwiej niż kiedyś, ale nadal jest tak, że kiedy czytam jakieś komentarze, myślę sobie, że może faktycznie coś ze mną jest nie tak, że może nie wyglądam wystarczająco dobrze...

Maria Błaszczyk o pasji i przyszłości

Maria w okresie dzieciństwa i dojrzewania często zmieniała zainteresowania. Uprawiała wiele dyscyplin sportowych, uczyła się gry na różnych instrumentach i pobierała lekcje baletu. Nigdy jednak nie ciągnęło jej, by pójść w ślady rodziców.

Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk odradzali córce karierę aktorską. Zwracali uwagę na to, że jak bardzo niestabilny i niepewny jest to zawód. Chcieli, by rozwijała swoje pasje i poszła własną drogą.

W okresie dojrzewania Maria interesowała się charakteryzacją. Uznała jednak, że w Polsce nie ma zbyt dużej przestrzeni do rozwijania tej pasji i porzuciła ją. Aktualnie skupia się na muzyce. Długi czas grała na perkusji, teraz woli gitarę basową. I choć z chłopakiem pracuje nad nowym projektem muzycznym, przyznaje, że jest to dla niej tylko hobby. A swoją przyszłość wolałaby związać z marketingiem sieciowym.

Maria Błaszczyk o rodzicach

Maria w wywiadzie opowiedziała także o swoich relacjach z matką, Ewą Gawryluk. Mówiła, że zawsze może na niej polegać jak na najbliższej przyjaciółce. Często spędzają razem czas, umawiają się na kawę czy do kina.

Maria Błaszczyk stara się oddzielać swoje relacje z rodzicami od tego, co może o nich przeczytać w sieci. Nie chce, by hejt miał na nie negatywny wpływ. To ich życie, nie jej.

Oddzielam ich życie i jakiekolwiek plotki na ich temat od mojego życia. Nigdy w żaden sposób nie łączyłam swoich emocji, uczuć do plotek. Jestem tego zdania, że to ich sprawy i nie powinny one na mnie wpływać w żaden sposób. [...] Trzeba zdecydowanie oddzielać się od tego życia w mediach – podsumowała Maria Błaszczyk.

Dojrzałe podejście?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.