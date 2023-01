Tak dziś wygląda córka Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka. 23-letnia Maria ma zaskakujące plany na przyszłość (FOTO)

Kamila 45 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

No nie da się powiedzieć że nie miałam w życiu żadnych sukcesów bo wszystkie etapy edukacji ukończyłam z sukcesami. A czy potem miałam jakieś sukcesy to nie jest sprawa dla gówniary która ukończyła 5tą klasę a czy da radę zrobić cokolwiek więcej to jeszcze nie wiadomo. Dlaczego niby moim kosztem wszyscy mają się czuć lepsi. Niech sobie zapracują na bycie lepszymi a nie na progu dorosłości dostają kogoś kogo mogą bezkarnie poniżać a kto po pierwsze na to nie zasłużył, po drugie nic im złego nie zrobil.