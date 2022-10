Magdalena Stępień dzieli się swoim smutkiem po śmierci Oliwiera: "Wieczory są najgorsze... TO CUD, ŻE ŻYJĘ" (FOTO)

Nat 7 min. temu zgłoś do moderacji 37 0 Odpowiedz

Mówcie co chcecie ale ja nie wyobrażam sobie co ona czuje. I jeśli takie posty dzielenie się tym jej pomagają to niech tak robi. Ważne by znalazła ukojenie i siłę by zawalczyć o siebie.