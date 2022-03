Magdalena Stępień komentuje wpis Joanny Opozdy, a zatroskani internauci dopytują: "Daj znać, JAK SYNEK"

Kasia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 578 15 Odpowiedz

Facet zdradzil kobiete a wy piszecie ze upokorzył ja przed cała Polska… to on siebie upokorzył, nie wiem co ona tu zlego zrobiła i dlaczego ona ma się czuć upokorzona i zawstydzona? To on się powinien wstydzić. Mentalność średniowiecze, brawo, dziennikarstwo pierwsza klasa