Joanna Opozda przyznaje wprost: "JESTEM WYKOŃCZONA. Na niektóre sprawy nie mamy wpływu..."

Dochodzę jednak do wniosku, że nie ma co czekać, aż życie stanie się łatwiejsze, lepsze czy mniej skomplikowane. Trzeba działać i robić, co się da, żeby jakoś to szczęście budować. Dla mnie szczęściem jest miłość, spokój, bezpieczeństwo i ZDROWIE moich bliskich, zwłaszcza mojego kochanego synka Vincenta. Na niektóre sprawy niestety nie mamy wpływu, na inne całe szczęście TAK - dodała.