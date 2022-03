Joanna Opozda podaje WYMOWNY CYTAT Alberta Einsteina o GŁUPCACH... Kogo ma na myśli?

Adam 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ludzie, co za bzdury piszecie z ta zdrada, ze jak wczesniej jej to zrobil to nie powinna wracac. Przeciez ona zaprzeczyla zdradzie wdajac sie w klotnie z internautka i piszac, ze to tylko plotki i pomowienia i tylko oni znaja powod rozstania. Teraz bedzie to samo, ktos cos wymyslil, inny cos dodal i wyszla afera. Antek w Walentynki rozplywal sie nad nia, a 3 dni pozniej, po jego urodzinach wystawila mu rzeczy za drzwi. To on ja porzucil czy ona jego? I nie piszcie, ze kazda zdradzona by tak zrobila, bo ona nie byla zdradzona. Gdzie fotki Antka z ta rzekoma kochanka? Chodzicie za Antkiem do smietnika, wiecie nawet co wyrzuca, a kochanki, z ktora podobno jest od miesiecy jak nie bylo tak nie ma. Rujnujecie czlowiekowi zycie, zeby miec o czym pisac. WSTYD!!!