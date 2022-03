Antoni Królikowski odwiedza Joannę Opozdę w asyście mamy, babci, cioci i... KAMER (ZDJĘCIA)

Ania 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

mój brat postąpił jak ten Pan , kiedy oświadczył to w domu mój tato odpiął pasek od spodni i pamiętam jak brat dostał lanie nigdy tato nie podniósł na nikogo ręki to było pierwszy i ostatni raz, po czym otworzył drzwi i powiedział ze bez żony i syna ma nie wraca do tego domu i że nie tak go wychował , dziś maja 3 dzieci i sa razem nigdy nie poruszaliśmy tego tematu , brat jest cudownym mężem i ojcem tej samej kobiety choć tato juz nie żyje to i wtedy i teraz jestem z niego dumna , dodam brat miał wtedy 33 lata