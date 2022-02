Małgorzata Ostrowska-Królikowska broni Antka Królikowskiego i wdaje się w pyskówkę z internautami: "Proszę się zająć sobą"

ghjkl 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

No cóż, to jest po prostu matka i Antoni zawsze będzie jej dzieckiem , nie dziwota, że dobrze mu życzy . . . . ale ciekawe czy prywatnie - poza mediami - też jest dla niego taka życzliwa i pobłażliwa? Przecież teraz ma nie tylko syna ale i wnuka, a wnuka urodziła jej synowa, która dzięki małżeństwu z Antonim, stała się . . . jej córką - nieprawdaż? Przecież p. Małgorzata ponoć przywiązuje dużą wagę do wartości rodzinnych, czyżby Antek za nic miał wzorce wyniesione z domu ? A może te wzorce wcale nie były tak idealne jak mogłoby się wydawać?