Tymczasem u Jakuba Rzeźniczaka: sfaulował przeciwnika, WYLECIAŁ z boiska i znieważył rywala OBRAŹLIWYM GESTEM... (WIDEO)

Ja nie wiem, może się nie znam, ale jak dziecko kuzynki zachorowało to ona i jej mąż prosili swoich współpracowników o pomoc, bo pracowali w międzynarodowej firmie i kontrahenci chętnie pomogli, bo nie dość, że pomoc zrobiła im dobry RP, to wpisali to sobie w koszty. Magda była modelką to przecież współpracowała z dużymi markami, które by mogły na pewno pomóc, tak jak wystąpiła w Top Model, czyli mogła by wykorzystać znajomości tam zawarte...