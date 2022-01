Magdalena Stępień relacjonuje pobyt w szpitalu i wymijająco ocenia zaangażowanie Jakuba Rzeźniczaka: "Nie chcę o nim rozmawiać"

Sja 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Naprawdę nie wiem po co to zdjęcie z Edytą. Dziewczyna odcięła się od tego patologicznego typa, więc przestancie ją na siłę wrzucać do artykułów o nim. To już od dawna jej nie dotyczy, i dobrze.