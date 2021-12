Internautka ostrzega Paulinę Nowicką, by "nie pozwoliła sobie zrobić dziecka". Jakub Rzeźniczak grzmi: "MAMY PYTAĆ O ZGODĘ?!"

Po tabloidowej telenoweli, którą Rzeźniczak zaserwował opinii publicznej na przestrzeni lat, zawodnik Wisły Płock nie miał co liczyć na zbyt wiele ciepłych słów od internautów. Zdecydowana większość komentujących wyraziła obawę, że 35-latek swoim zwyczajem znudzi się Pauliną i prędzej czy później porzuci ją dla innej . Sportowiec zdecydowanie zaprzeczył tym spekulacjom, przekonując, że Nowicka jest "tą jedyną".

Zapewnienia ojca dwójki dzieci wciąż na niewiele się zdają i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie jego reputacja została choćby odrobinę podreperowana. Pod zdjęciem świeżo upieczonych narzeczonych, na którym Paulina z dumą wystawia "zaobrączkowany" palec, wciąż mnożą się przestrogi zatroskanych instagramowiczów kierowanych do dziewczyny.