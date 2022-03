Brat Joanny Opozdy OSTRZEGA Antoniego Królikowskiego na Instagramie: "Karma wróci frajerze"

40-50 tka 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Grzechy zawsze wracają do człowieka i niszczą go od środka albo z zewnątrz. Wywala jak z zapchanej ubikacji niektórzy nazywają to karmą. Ale to wychodzi po kilku a czasem kilkunastu latach. Wtedy wszystko mu w życiu trzasnie. Zobaczcie na jakichkolwiek ludzi 40,50,60 lat którzy byli potwornymi grzesznikami. Zawsze w okolicach tego czasu ich grzechy wywalają im w twarz a życie się sypie