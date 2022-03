Antek Królikowski BEZ OBRĄCZKI pozuje z synem i rozprawia o miłości. Internauci: "Oby Vincent NIE BRAŁ Z OJCA PRZYKŁADU" (FOTO)

Gosciu 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakby był prawdziwym tatą to nie chodziło by o lans i robienie sobie foci i wrzucanie ich na swój profil /dziwnie trzyma maluszka może mu z kocyka wyjechać/.Ważniejszy lans i to że synkiem się niby interesuje jednak tylko z doskoku. I po co to zakłamanie. Prawdziwy tata jest na miejscu mieszka razem z dzieciątkiem i czynnie uczestniczy w życiu dziecka. Karmi, kąpie, chodzi na spacery , przewija i wstaje w nocy. A taki tatuś z doskoku który wpadnie kiedy mu się podoba i chwilę pobędzie z maluszkiem to dla mnie nie tata. Dzieckiem trzeba się opiekować od pierwszych dni jego życia i to czynnie wtedy można siebie nazywać tatą. Sztuką nie jest spłodzenie dziecka tylko wielką sztuką jest jego wychowanie. Tak było, jest i będzie. Więc star Antoni zastanów się czy pomimo tego wszystkiego złego co się wydarzyło i całej tej złej opinii jaką sobie wyrobiłeś swoim zachowaniem da się jeszcze uratować wasz związek z Asią i Asia przebaczy tobie to wszystko co się stało i nie tylko zróbcie to dla dziecka ale również dla siebie. Zraniona w ten sposób kobieta jak Asia pewnie długo będzie nosić by w sobie złość i nie będzie tobie ufać. Jednak jeżeli jeszcze żywicie do siebie jakieś uczucie to warto spróbować i pokazać , że walczycie o ten związek dla maluszka i siebie