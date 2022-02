TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda i Antek Królikowski JUŻ SIĘ ROZSTALI! "Ma nową dziewczynę. Asia jest zrozpaczona"

Wola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 439 0 Odpowiedz

Jestem z ich otoczenia i to co Antek zrobił Asce opisane jest w tym artykule tylko w małym procencie. Czy wiecie, ze podczas jej ciąży on wynajął mieszkanie ze swoja kochanka i chodził do niej na schadzki?? Rzezniczak to przy tym małe miki.