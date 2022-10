Magdalena Stępień odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi: "Proszę, ZOSTAW MNIE W SPOKOJU dla pamięci Oliwierka"

Jjjj 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Ten typ robi to specjalnie, żeby zrobić ruch na insta no bo przecież Paulinka reklamuje DresCzu dresy. Mam dreszcze jak widzię tą parkę. Co do Magdy to ma prawo przeżywać śmierć dziecka i żałobę tak jak to robi. Wiele matek, których dzieci przegrały walkę o życie publikuje na instagramie wspomnienia o nich, grób, wiązanki, próbuje wykrzyczeć w ten sposób swój ból