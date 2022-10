Magdalena Stępień w poruszających słowach wspomina Oliwiera: "Ból jest niewyobrażalny. CZEKAJ TAM NA MNIE SYNKU..." (ZDJĘCIA)

Bardzo Wam dziękuję za wszelkie komentarze, wiadomości i wsparcie, które pojawiło się tutaj za każdym razem, gdy zdecydowałam się do Was odezwać. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile to dla mnie znaczy i jak bardzo jestem Wam wdzięczna, że wspieraliście Oliwierka od początku jego drogi, a teraz zostaliście tutaj ze mną i całą miłość do niego, przenosicie w troskę o mnie.