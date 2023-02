Magdalena Stępień publicznie rozlicza się ze zbiórki na leczenie syna: "Nie myślałam, że będę zmuszona pokazywać DOWODY"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wśród znajomych (a to i tak zbyt dużo powiedziane) jest laska, która jest jedynaczką. Zawsze chwaliła się wszystkim. Złapała chłopaka, który robi dosłownie śmierdzącą robotę ale trzepie ogromną kasę. I oczywiście co to nie ona. Ma trzech synów. Młodszy zachorował na białaczkę. Szkoda mi dziecka jak zawsze, ale ona ma w szafie wszystkie marki świata a prosi wszystkich o kasę na leczenie. Czy myślicie że to jest ok? Bo dla mnie słabe. Dalej chwali się torebuszkami itd...Ale powoli wszyscy rezygnują z dawania procenta, wpłat...basen w domu, samochody, przecież można coś sprzedać. Tu może jest inna sytuacja, ale pokazywanie się na bogato a później proszenie jest raczej słabe