Magdalena Stępień ujawnia, jakie ma relację z BYŁYM MĘŻEM. Odpowiedziała także na pytanie internauty, czy ma CÓRKĘ

Gosc 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

To jest celowa zagrywka pijarowa, wie dobrze że za nierozliczenie zrzutki jest spalona to teraz robią siebie wielce dobroduszną, jak to ona nie chce medialnych przepychanek i afer, poza tym myślę że Kuba wie sporo ciekawych rzeczy które mógłby na ten temat ujawnić. Przecież wiadomo co to charakter i że ona bardzo chętnie rozkręciła by jakiś szum i oczerniałam go publicznie, także nie wierzę że nagle się zmieniła i lubi spokój