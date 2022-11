Magdalena Stępień wspomina syna w 4. miesięcznicę jego śmierci: "Ból ten sam, próbuję dalej żyć..."

Iga 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Zostawcie ją , hieny i kapciowi ojca potwora , w spokoju.Ma prawo jako matka wspominać zmarłego synka.To jej prywatny instagram. Macie z tego powodu problem , że dziewczyna radzi sobie jak może, żeby nie oszaleć z bólu?Co do zbiórki to atakujcie tatusia dlaczego żałował pieniędzy na swoje dziecko z wyrokiem śmierci , okrutnie stawiając na nim krzyżyk," bo nie warto wydawać własnych środków". Magda walczyla o synka do końca.Samotnie!!! Proszę, z łaski swojej , nie utożsamiać jej z tym bawidamkiem, który z panienka bujal się po Amerykach , Paryzach , kiedy jego dziecko walczyło o życie Ten hejt na Magdę również nakręcany jest po to , aby poprawić wizerunek chciwego ojca bez serca.Teraz cwaniak bawi się w Miami i cynicznie śmieje się w twarz wszystkim tym , ktorzy ratowali jego dziecko , aby on nie musiał wydawać własnych pieniędzy. Tak postępują tylko podli ludzie. Pudełku, bądź łaskaw nie kasować tego komentarza. Dziękuję.