Magdalena Stępień wyznaje, że BYŁA MĘŻATKĄ. Powiedziała "tak" w młodym wieku. Zaskoczeni?

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla Stępień byłoby lepiej gdyby zniknęła zupełnie z przestrzeni publicznej. No ale z czego by ona żyła. Normalną pracą jaką bardzo wielu z nas wykonuje żeby żyć nie zbrudzi rąk i nie zniży się do poziomu osoby która leci codziennie na osiem do pracy a w wielu przypadkach więcej niż na 8 godzin i zap.....la ciężko żeby dostać pensję bo z czegoś trzeba się utrzymać w tym swiecie.Jak dla mnie żałosna kobieta która stale się nad sobą użala i robi z siebie męczennicę.