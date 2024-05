Magdalena Stępień wyznała, że badania wykazały u niej ZMIANY. "Troszkę mnie to przytłoczyło"

Anna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 42 11 Odpowiedz

Bardzo ale to bardzo jej Współczuje jak każdemu choremu ale do cholery po co ona się uzewnętrznia????Dziewczyno a później lamentujesz ,ze się wylał na ciebie hejt!Opamiętaj się!!!Jak chcesz się wygadać to nie na forum oublicznym!Nie masz rodziny,przyjaciółek…..Uruchom myślenie!!!