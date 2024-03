Magdalena Stępień zabiera głos po rozliczeniu zbiórki na syna i przeprasza. "W końcu mam za sobą ten okropny HEJTERSKI ATAK"

Magdalena Stępień wraca do rozliczenia zbiórki

W moim sercu już zawsze będzie ból, ale wiem, że w końcu mam za sobą ten okropny hejterski atak, który towarzyszył mi od momentu choroby mojego syna. Czy mogłam wcześniej to wszystko powiedzieć, pokazać? Tak, mogłam. Ale nie byłam gotowa, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, przez co przechodziłam, przygotowując się do wydania oświadczenia. W końcu mogę zamknąć tamten etap, etap nienawiści, pomówień, hejterskich ataków, który niszczył mnie i nie dawał spokoju.

Do dziś nie wiem, jak to udźwignęłam, do dziś nie wiem, jak dałam radę mierzyć się ze stratą syna, a jednocześnie z tym wszystkim, co mnie spotkało w ostatnich latach. Wiem, że Oliwierek jest dumny ze mnie, a siła którą miałam przez ostatni czas, aby przejść przez to piekło, płynęła od niego i nadal płynie. Wasze wsparcie jest dla mnie również nieocenione.